В Подмосковье названы округа-лидеры по числу убранных территорий с начала марта

За первую неделю весны в Московской области уборка общественных пространств механизированным способом проведена на более 90% территорий, где в этом была необходимость. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Содержание в надлежащем виде дворов и внутриквартальных проездов в регионе — прямая обязанность коммунальных служб. Помимо ручной, регулярно проводится и механическая уборка. В процессе задействована как крупногабаритная техника, так и средства малой механизации.

В списке лидеров по объему выполненных работ городские округа:

Лыткарино — 100%;

Талдомский — 99,32%;

Шатура — 98,63%;

Реутов — 98,58%;

Пушкинский — 98,02%.

Основные задачи:

прометание улично-дорожной сети от пыли;

уборка мусора, накопившегося после зимы;

промывка проездов, а также центральных дорог.

Кроме того, продолжается расчистка ливневок. Процесс важный, поскольку позволяет предупредить засоры коммуникаций.

Напоминаем жителям, что по вопросам качества уборки дворов необходимо обращаться в свою управляющую организацию либо МБУ. О недочетах также можно сообщить в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.