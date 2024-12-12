В Подмосковье назвали самые популярные вопросы жителей о расчетах за ЖКУ

МосОблЕИРЦ назвал самые популярные вопросы жителей Подмосковья о расчетах за ЖКУ. В уходящем году сотрудники расчетного центра чаще всего давали разъяснения о том, как начисляется плата за отопление и ТО ВКГО, о перерасчетах за услуги на общедомовые нужды, о том, как возникают долги при несвоевременной оплате, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Есть несколько способов начисления платы по услуге «Отопление». На ее размер влияют:

наличие или отсутствие приборов учета тепла в доме и в квартире;

период начисления платы — только в отопительный сезон — 7 месяцев в году или в течение всего года — 12 месяцев;

площадь дома и площадь квартиры;

тариф на тепловую энергию;

норматив потребления;

фактический объем потребления.

Подробнее об услуге «Отопление» и о том, как уменьшить плату за тепло, можно узнать на портале «Твой Домовой».

Выполнение ежегодной корректировки платы за ОДН

Корректировка за прошедший год выполняется, если в доме установлены общедомовые приборы учета, а плата в течение года начислялась по нормативам или исходя из среднемесячного объема потребления. Порядок перерасчета утвержден Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г № 491.

Управляющие организации сравнивают размер расходов на ОДН, определенный по показаниям ОДПУ за прошедший год, с начислениями, которые выставлялись к оплате за тот же период. Если по итогам обнаруживается расход сверх нормативов, то перерасчет выполняется в «+», если меньше нормативов, то в «-».

Две услуги «ТО ВКГО»

С 1 января 2024 года газовое оборудование в Подмосковье обслуживает АО «Мособлгаз» — один раз в год в соответствии с графиком. До 2024 года оказывать услугу могли специализированные организации и действовал постоплатный порядок расчетов. Например, если техосмотр проводился в августе 2023 года, то оказанную услугу абонент оплачивал до сентября 2024 года.

Поэтому по поручению поставщиков услуг в квитанциях МосОблЕИРЦ в 2024 году могли отражаться две строки с начислениями за ТО ВКГО:

«ТО ВКГО» — в адрес АО «Мособлгаз», т. к. оно работает по авансовой системе оплаты в размере 1/12;

«ТО ВКГО 2023» — предыдущей организации за период проведенных ТО в 2023 году (в размере 1/12 от стоимости выполненных работ).

После полной оплаты услуги «ВКГО 2023» эта строка исключается из квитанции. Уточнить порядок предоставления и стоимость услуги «ТО ВКГО» можно на сайте АО «Мособлгаз» или по телефону 8 (495) 122-40-04.

Задолженность после оплаты в квитанции

В квитанции МосОблЕИРЦ указан рекомендуемый срок оплаты, как правило, это 10 число месяца, следующего за расчетным. Если оплата производится позднее, она может быть учтена в следующем расчетном периоде.

Подробные ответы на эти и другие вопросы о ЖКУ можно узнать на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.