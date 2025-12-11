В Подмосковье наградили победителей конкурса «Лучший председатель совета МКД-2025»

Победителями и призерами в номинации «До 100 квартир в МКД» стали:

1-е место — Василий Вялкин, городской округ Щелково;

2-е место — Евгений Фролов, городской округ Воскресенск;

3-е место — Марина Линева, городской округ Щелково.

В номинации «От 100 до 300 квартир в МКД»:

1-е место награждается Савинкин Владимир Сергеевич, городской округ Мытищи;

2-е место — Медея Дулузаури, Ленинский городской округ;

3-е место — Наталья Галл, городской округ Балашиха.

В номинации «Более 300 квартир в МКД»:

1-е место — Дмитрий Корсун, городской округ Мытищи;

2-е место — Воеводин Кирилл Юрьевич, Ленинский городской округ;

3-е место — Алексей Соколов, городской округ Химки.

«Для меня большая честь сегодня быть в числе награжденных. Призовое место в конкурсе — общая заслуга всего Воскресенского отделения. Хочу выразить благодарность всей нашей Ассоциации — мы всегда собираемся вместе, дружно обсуждаем и решаем наши вопросы. Всегда друг с другом на связи. С Божьей помощью стараемся и делаем свои дома и округ лучше. Хочу всех поздравить с еще одной знаменательной датой проведения областных форумов „Управдом“. Желаю всем мира и добра! А еще всех поздравляю с наступающими Новым 2026 годом!» — поделился призер конкурса, председатель Совета МКД в г. о. Воскресенск Евгений Фролов.

Победителем конкурса в номинации «Специальный приз» стала Наталья Святославская из Балашихи.

«Мы тесно работаем с нашими председателями на территориях. Результаты говорят сами за себя. Большую поддержку Ассоциация оказала при подготовке домов к зиме. Совместно мы осмотрели более 53 тыс. МКД. По итогам проверок своевременно удалось устранили все выявленные недочеты и без нарушений войти в отопительный период. Программа по ремонту подъездов — еще один важный вектор работы. В этом году уже отремонтировано 94% от запланированного объема. В следующем году планируем расширять программу и включить в нее более 3 000 подъездов», — сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Победителей определила конкурсная комиссия отраслевых Министерств, которая оценивала представленные практики и инициативы, направленные на улучшение качества жизни, а также развитие и внедрение новых идей в жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.