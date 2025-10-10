В Подмосковье назвали округа-лидеры по замене внутридомовых систем электроснабжения

В Московской области подвели промежуточные итоги масштабной программы по обновлению внутридомовых систем электроснабжения. Работы идут в рамках капитального ремонта, уже отремонтировано 251 коммуникация в многоквартирных домах по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Топ-3 муниципалитета по замене электросетей:

Подольск — 84 многоквартирных дома;

Воскресенск — 76 МКД;

Лобня — 59 МКД.

Специалисты проводят целый комплекс работ, направленных на повышение безопасности и надежности энергоснабжения жилых домов. В перечень самых востребованных мероприятий входят:

замена вводно-распределительного устройства;

модернизация этажных распределительных щитов;

обновление магистральных электролиний.

Всего в этом году программа охватит 590 многоквартирных домов по всему региону. На сегодняшний день работы уже полностью завершены в 152 домах, а в еще 99 — находятся в активной стадии. Это важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.