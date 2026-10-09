В Подмосковье назначили 2,885 млн руб штрафов за блокировку вывоза мусора

Автовладельцам в Московской области за сентябрь вынесли 352 постановления на общую сумму 2 млн 885 тыс. рублей за парковку, мешающую вывозу мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За сентябрь в Подмосковье зафиксировали 1 207 случаев, когда автомобили перекрывали подъезд к контейнерным площадкам и мешали спецтехнике вывозить твердые коммунальные отходы. По этим нарушениям вынесли 352 постановления на общую сумму 2 млн 885 тыс. рублей.

Жители могут сообщить об автомобиле, блокирующем подъезд мусоровоза, через раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Для этого нужно снять и отправить короткий видеоролик. Информация поступит в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для привлечения автовладельца к ответственности.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — ранее сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Часть 1 статьи 6.14 Кодекса Московской области об административных правонарушениях предусматривает штрафы за создание препятствий подъезду спецтехники к контейнерам или бункерам. Для граждан они составляют от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 до 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.