В Подмосковье наградили заслуженных работников городского хозяйства

В подмосковных Мытищах состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Дворце культуры «Яуза» праздник отметили более 600 человек. Участников отметили наградами Администрации губернатора и отраслевых министерств. В рамках мероприятия также была организована концертная программа.

Поздравил гостей заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Наша задача сегодня создать одинаково высокий уровень обеспеченности коммунальных служб во всех муниципалитетах области. От этого напрямую зависит благосостояние наших жителей. Это касается и уборки дворовых территорий, их благоустройства, а также содержания МКД. Радует, что в сфере городского хозяйства работают профессионалы своего дела, готовые выполнять тяжелые задачи несмотря на время суток», — отметил Владислав Мурашов.

В рамках мероприятия для участников были продемонстрированы возможности отрасли на примере выставки коммунальной техники и оборудования. Среди единиц, задействованных в содержании территорий:

самосвалы с грузоподъемностью более 26,5 тонн и мощностью свыше 400 лошадиных сил применяются для укладки асфальта, транспортировки сыпучих мелкоштучных материалов и строительства;

средства ручной механизации — самоходные роторы в 7 раз увеличивают эффективность работы сотрудников коммунальных служб. Предназначены для уборки снега в период обильных снегопадов;

В ходе осмотра выставки особое внимание было уделено штабу главы, оборудованному для экстренных выездов на территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.