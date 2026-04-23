В Подмосковье наградили сотрудников технадзора капремонта

Церемония награждения сотрудников управления технического надзора капитального ремонта прошла в Московской области. Генеральный директор учреждения Максим Гущин вручил ведомственные награды специалистам за вклад в развитие сферы ЖКХ региона, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В управлении технического надзора капитального ремонта Московской области состоялось торжественное вручение ведомственных наград. Были отмечены специалисты, чья работа направлена на повышение качества капитального ремонта и строительного контроля в регионе.

Благодарственные письма министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева за добросовестный труд получили заместитель начальника отдела по контролю за ремонтом общестроительных работ Ирина Панькова, руководитель отдела строительного контроля государственных программ Владимир Садилов и конструктор отдела технического обследования Александр Боткин.

Сотрудники управления контролируют ход ремонтных и строительных работ, проверяют соответствие объектов государственным стандартам и проводят технические обследования. Их деятельность обеспечивает надежность, безопасность и долговечность зданий и сооружений в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.