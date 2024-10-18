В Подмосковье начнется сбор макулатуры 21 октября

С 21 октября по 10 ноября в рамках федеральной акции «БумБатл» на территории Московской области будут работать пункты приема макулатуры. Каждый желающий сможет сдать книги, картон, газеты и журналы. Собранное сырье поступит на 11 комплексов по переработке отходов. Транспортировку обеспечат все региональные операторы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«По итогам акции прошлого года наш регион заслуженно занял 1 место в России по сбору макулатуры. Большинство жителей ответственно подходят к раздельному сбору отходов — так, уже много лет в Подмосковье реализуется программа «Два бака». Благодаря просветительской деятельности со стороны Правительства Московской области, в том числе проведению подобных акций, увеличивается количество заинтересованных в экологической повестке участников. В этом году мы подключили к сбору макулатуры школы, детские сады, молодежные центры и 48 площадок «Мегабак». Собранное сырье поступит переработчикам макулатуры, для производства новой продукции. К транспортировке подключены все наши региональные операторы», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В этом году в сборе макулатуры принимают участие школы, детские сады, молодежные центры и 48 площадок «Мегабак». Ознакомиться с пунктами приема макулатуры можно на интерактивной карте.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.