В Подмосковье начался мартовский прием показаний счетчиков

В Подмосковье стартовал мартовский прием показаний приборов учета. Передать данные по воде, теплу и электроэнергии жители региона могут несколькими способами, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Удобнее всего это сделать в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Во вкладке «Счетчики» пользователи могут не только внести текущие показания, но и узнать расход за предыдущие периоды, а также увидеть даты поверки своих приборов учета.

Альтернативный вариант — воспользоваться чат-ботом на сайте МосОблЕИРЦ. «Нажмите на оранжевый значок чата в правом нижнем углу главной страницы сайта и введите запрос „Передать показания“. Понадобятся номер лицевого счета, показания и пара минут свободного времени.

Также работает голосовой помощник. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 499 444-01-00.

На вопрос «Скажите, что вас интересует?» ответьте «Показания», затем по одной цифре продиктуйте номер лицевого счета и передайте показания, следуя голосовым инструкциям. Подтвердите номер телефона, и при следующих звонках называть лицевой счет не придется.

Кроме того, передать показания можно через терминалы, установленные в офисах расчетного центра. Все адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 06:00 до 23:00.