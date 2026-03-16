В Подмосковье начался мартовский прием показаний счетчиков
В Подмосковье стартовал мартовский прием показаний приборов учета. Передать данные по воде, теплу и электроэнергии жители региона могут несколькими способами, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Удобнее всего это сделать в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Во вкладке «Счетчики» пользователи могут не только внести текущие показания, но и узнать расход за предыдущие периоды, а также увидеть даты поверки своих приборов учета.
Альтернативный вариант — воспользоваться чат-ботом на сайте МосОблЕИРЦ. «Нажмите на оранжевый значок чата в правом нижнем углу главной страницы сайта и введите запрос „Передать показания“. Понадобятся номер лицевого счета, показания и пара минут свободного времени.
Также работает голосовой помощник. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 499 444-01-00.
На вопрос «Скажите, что вас интересует?» ответьте «Показания», затем по одной цифре продиктуйте номер лицевого счета и передайте показания, следуя голосовым инструкциям. Подтвердите номер телефона, и при следующих звонках называть лицевой счет не придется.
Кроме того, передать показания можно через терминалы, установленные в офисах расчетного центра. Все адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 06:00 до 23:00.