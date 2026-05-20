В Подмосковье начали сезон покоса газонов во дворах

Коммунальные службы Московской области с середины мая приступили к ежегодному покосу травы на придомовых территориях, в общественных пространствах и вдоль дорог. С 15 мая специалисты обработали около 8 тыс. участков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сезонные работы по содержанию зеленых зон стартовали в регионе в середине мая. В первую очередь специалисты выходят на придомовые территории, общественные пространства и участки вдоль дорог. С 15 мая в порядок привели порядка 8 тыс. территорий в разных муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.