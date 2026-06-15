В Подмосковье начали промывку сетей холодного водоснабжения

Водоканалы Московской области приступили к сезонной промывке наружных сетей холодного водоснабжения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Работы планируют завершить до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты проводят гидродинамическую промывку с применением спецтехники. В сети кратковременно подают воду под повышенным давлением, что позволяет удалить отложения, продукты коррозии и патогенную микрофлору, а также восстановить пропускную способность трубопроводов.

«После отопительного сезона наши водоканалы провели анализ состояния сетей и выявили наиболее уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформирован план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В зоне ответственности водоканалов находятся наружные сети. Коммуникации внутри жилых и общественных зданий обслуживают управляющие организации, которые также проводят промывку по согласованию с ресурсоснабжающими организациями.

На время работ возможно кратковременное снижение давления и временное ухудшение качества воды. В частности, Мособлводоканал планирует промыть более 2 тыс. км сетей. Работы уже прошли в Лосино-Петровском на улице Пушкина и в микрорайоне Лукино-Варино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.