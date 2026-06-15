В Подмосковье начали принимать июньские показания счетчиков

Прием июньских показаний приборов учета стартовал в Подмосковье. Жители могут передать данные несколькими способами, в том числе онлайн и по телефону, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области открыл прием июньских показаний приборов учета. При передаче данных необходимо указывать только числа до запятой или до числа на черном фоне. Если в период отсутствия жильцов расхода не было, нужно передать предыдущие значения.

Показания принимают через чат на главной странице сайта МосОблЕИРЦ, в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону +7 (499) 444-01-00, а также через терминалы в офисах расчетного центра. Консультации по работе с электронными сервисами доступны в любом клиентском офисе центра.

Жителям региона также напоминают о возможности перейти на Единый платежный документ на портале госуслуг.

«Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику — жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Прежде всего, это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов — по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу же после ее формирования в системе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.