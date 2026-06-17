В Подмосковье начали применять роботы для защиты торфяников

В Подмосковье для содержания системы обводнения торфяников начали использовать роботы-мульчеры. Техника расчищает территории гидротехнических сооружений и помогает обеспечивать пожарную безопасность, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты МОС АВС применяют роботизированные мульчеры для покоса травы и кустарников на участках с каналами, плотинами и затворами. Объекты расположены на большой территории бывших торфоразработок, где требуется постоянный контроль.

Высокая растительность затрудняет доступ к сооружениям и осложняет профилактические и аварийно-восстановительные работы. Расчистка остается важным элементом системы пожарной безопасности. Роботы способны работать на сложном рельефе и вблизи гидротехнических объектов, где применение обычной техники ограничено. Это ускоряет приведение территорий в порядок и обеспечивает постоянный доступ к инфраструктуре.

Параллельно специалисты ведут комплексный мониторинг торфяников. Моторизованные группы с беспилотниками и приборами для измерения влажности почвы обследуют участки и оценивают риск природных пожаров. Данные в режиме реального времени поступают в цифровую диспетчерскую службу для принятия оперативных решений.

«Сегодня МОС АВС эксплуатирует 76 комплексов гидротехнических сооружений для обводнения торфяников общей площадью около 73 тыс. гектаров. Обеспечение пожарной безопасности торфяников невозможно без современных технологий. Мы используем комплексный подход, который объединяет роботизированную технику, беспилотный мониторинг и цифровые инструменты управления. Это позволяет своевременно выявлять потенциальные риски и поддерживать высокий уровень безопасности на территории региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

После весеннего паводка системы обводнения заполнены достаточным объемом воды. Уровень влажности торфяников остается безопасным и не вызывает опасений даже в жаркую погоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.