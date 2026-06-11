В Подмосковье начали подготовку водоканалов к зиме 2026–2027

В Московской области стартовала плановая подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Водоканалы приступили к ремонту сетей, модернизации оборудования и установке телеметрии, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В регионе готовят к холодам водозаборные узлы, очистные сооружения, насосные станции и инженерные сети. Специалисты меняют запорную арматуру, устанавливают частотные преобразователи, промывают резервуары чистой воды, проводят капитальный ремонт сетей и замену насосного оборудования.

«У нас определен четкий перечень работ по подготовке водно-канализационного комплекса к холодам. Все они направлены на постепенную адаптацию объектов к повышенным нагрузкам. Прошлый сезон подтвердил эффективность такого подхода — практически в 2 раза сократилось время устранения внештатных ситуаций. Акцент делаем на объекты, по которым в прошлый ОЗП фиксировали обратную связь от жителей, и на автоматизацию процессов. На водозаборных узлах и насосных станциях установим более 120 датчиков телеметрии», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

После завершения отопительного сезона водоканалы проанализировали состояние сетей и определили наиболее уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформировали план работ. В 2026 году запланирована замена 1 602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка 1 050 резервуаров чистой воды. Объем промывки вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.

Больше всего задвижек заменят в Королеве — 104, Одинцове — 86, Клину — 75 и Балашихе — 74. В 33 округах уже опубликованы закупки для формирования базы ЗИП. Все основные мероприятия должны завершить до 30 сентября, а до 30 ноября сформируют централизованный резерв оборудования и запчастей. На эти цели предусмотрено более 1,4 млрд рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.