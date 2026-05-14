В Подмосковье начали испытания теплосетей к зиме 2026–2027

Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Московской области после завершения отопительного сезона. Работы проходят во всех муниципалитетах в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Испытания являются одним из ключевых этапов подготовки коммунальной инфраструктуры к зимним нагрузкам. Во время проверки тепловые сети испытывают повышенным давлением, что позволяет выявить скрытые дефекты, утечки и изношенные участки трубопроводов до начала отопительного сезона. После тестирования оформляются акты, при необходимости проводится ремонт и повторная проверка.

Одним из первых муниципалитетов, где прошли испытания, стал Подольск. В округе предстоит проверить 95 котельных. Протяженность тепловых сетей здесь составляет около 460 километров — это самый крупный показатель в регионе.

Котельная в деревне Борисовка полностью автоматизирована и обеспечивает теплом восемь многоквартирных домов, школу и детский сад. Летом на объекте проведут плановый ремонт: ревизию газового оборудования, системы химводоподготовки, проверку автоматики котлов и запорной арматуры.

«С окончанием отопительного периода все теплоснабжающие организации приступили к подготовке к следующей зиме. На территории региона работают 497 ТСО, почти 3 тысячи котельных и около 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов. Общая протяженность тепловых сетей составляет порядка 11 тысяч километров в двухтрубном исчислении», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что на выполнение комплекса работ отведено несколько месяцев. За это время необходимо провести испытания, диагностику оборудования и ремонты, чтобы подготовить систему теплоснабжения к новому отопительному сезону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.