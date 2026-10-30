В Подмосковье начали аудит 63 ресурсоснабжающих предприятий

Аудит проходит в рамках трансформации ресурсоснабжающих организаций Подмосковья. Работу предприятий оценивают по 10 ключевым показателям. Анализ и формирование рейтинга планируют завершить до конца года.

В комиссию войдут представители министерства ЖКХ Московской области, Минэнерго региона, Минчистоты Московской области, комитета по ценам и тарифам, а также Мособлводоканала, Мособлгаза и Мособлтепла.

«В прошлом году мы начали большую работу по трансформации водоканалов и теплосетей: сформировали единый стандарт, внедрили искусственный интеллект для поиска юридических лиц, негативно влияющих на водоотведение, провели первую централизованную закупку техники. До конца этого года задача — проанализировать работу предприятий по ключевым показателям и сформировать объективный рейтинг», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.