Около 600 единиц спецтехники работают на дорогах Подмосковья из-за снегопада

Московский регион накрыл сильный снегопад, который продлится до четверга. Дорожные службы круглосуточно мониторят погодные условия. «Мосавтодором» организовано дежурство около 600 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Специалисты убирают снег и обрабатывают региональные дороги против скользкости, а также обеспечивают вывоз снега на места, предназначенные для складирования. Продолжается работа на территории жилых комплексов, чтобы обеспечить работу общественного транспорта.

Жителей призвали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Им напомнили о необходимости правильной парковки, чтобы не препятствовать работе экстренных служб и уборочной техники

По прогнозам синоптиков, во время снегопада порывы ветра могут достичь 15 м/с. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

