В Подмосковье модернизируют свыше 1 тыс объектов водоснабжения и водоотведения

В Подмосковье развернута масштабная работа по повышению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Планируется модернизация более 1 тыс. этих объектов в течение пяти лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В текущем году программа включает 150 мероприятий по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. На эти цели выделено свыше 55 млрд рублей. На трети объектов уже высокая строительная готовность.

«Мы провели штабную работу, у нас было создано 8 рабочих групп, обследовано около 1500 объектов в 53 муниципалитетах. По ее итогам предлагаем дополнительно включить в госпрограмму 1253 мероприятия на сумму 255 млрд рублей. Это 254 объекта водоснабжения, 490 км сетей водоснабжения и 370 км водоотведения, 161 очистное сооружение, 236 канализационных насосных станций», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Масштабная программа модернизации реализуется в г. о. Солнечногорск. В этом году здесь уже обновили станцию водоподготовки на ВЗУ № 4 в д. Кресты, реконструируют очистные сооружения в д. Осипово, капитально отремонтируют сети водооотведения от озера Сенеж до лодочной станции, от лодочной станции до территории завода № 10, от завода № 10 до Ленинградского шоссе. Будут проведены аварийно-восстановительные работы на ряде участков сетей водопровода.

В Можайском м. о. в текущем году обновили напорный коллектор от КНС Леоновская и самотечного коллектора от камеры гашения до очистных сооружений. Будут реконструированы сети холодного водоснабжения в д. Горетово, п. Уваровка, п. Бородинское поле, п. Колычево, п. МИЗ, п. учхоза Александрово, с. Поречье. Проведут капремонт участка сетей водоотведения в п. Строитель, по ул. Мира, Вокзальная, Школьная, Ватутина в Можайске, а также напорного коллектора. Реконструируют сети холодного водоснабжения в д. Красный Балтиец и Новинки, п. Центральной усадьбы Синичино.

В муниципальном округе Истра в текущем году ввели станцию очистки воды в д. Новопетровское. Также капитально отремонтируют сети водоснабжения в Дедовске и самой Истре, запустят станцию очистки воды в д. Синево, Красновидово, Вельяминово, Алехново.

В городском округе Щелково в 2025 году завершили реконструкцию Щелковских межрайонных очистных сооружений. Такэе в этом году здесь отремонтируют межрайонный самотечный канализационный коллектор от Королева до Щелкова.

В м. о. Дмитровский в 2025 году реконструировали ВЗУ № 1 в Дмитрове, запустили станцию водоочистки на ВЗУ в с. Рогачево, а также в д. Бунятино и Парамоново, п. Ново-Синьково и Горшково, с. Куликово, Подъячево и Деденево.

В г. о. Одинцовский в 2025 году капитально отремонтируют сети водоснабжения в п. Лесной городок, реконструируют в п. Большие Вяземы. Кроме того, в Больших Вяземах обновят сети водоотведения. Также в этом году будут модернизированы сети водоснабжения в ряде населенных пунктов, например, в п. Гарь-Покровское и Покровский городок. Самая масштабная работа в этом округе намечена на 2028 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролировать мероприятия по водоснабжению и водоотведению. Самые большие города, которых касается программа, это Истра, Можайск, Дмитров, Одинцово, Солнечногорск, Щелково.

«Но и другие муниципалитеты не менее важны. По прохождению контрольных отметок не все идут в графике. Обращаем внимание на Егорьевск, Пушкинский и Истру», — сказал Воробьев.