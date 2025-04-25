В Подмосковье модернизируют системы водоснабжения и водоотведения

В Мособлдуме состоялась Открытая трибуна на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области».На ней обсудили модернизациюсистем водоснабжения и водоотведения, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

О том, что запланировано в Подмосковье по направлению водоснабжения и водоотведения рассказал Кирилл Григорьев, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он начал с общих данных. С 2014 года реализовано 697 мероприятий на общую сумму — свыше 100 млрд. рублей.

В 2025 году к вводу запланировано 150 объектов на общую сумму 54,8 млрд. рублей. Это 51 водозаборный узел, 48 участков сетей водоснабжения, 14 очистных сооружений и КНС, а также 37 участков сетей водоотведения.

«Из этих 150 мероприятий — 45% практически приходится на 5 городских округов — Истру, Можайский, Одинцово, Коломну и Дмитровский. Это те муниципалитеты, в которых в этом году будут проведены основные работы и будет больше всего сдано объектов. На самом деле на сегодняшний день уже 12 объектов введено в эксплуатацию. Это 10 ВЗУ в Домодедово, Егорьевске, Чехове, Дмитрове и коллектор в Можайске. И большие очистные сооружения — Щелковские очистные сооружения», — перечислил Кирилл Григорьев.

В 2026–2028 годах запланировано модернизировать 454 объекта на общую сумму 237 млрд рублей из них: 153 ВЗУ, 102 участка сетей водоснабжения протяженностью 588 километров, 102 участка сетей водоотведения протяженностью 315 километров, 97 очистных сооружений и КНС.

В продолжении Кирилл Григорьев рассказал о том, что в регионе с 17 марта по 15 мая свою деятельность осуществляет штаб по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

По его словам, критерии для объектов для включения их в госпрограмму: объект в собственности ОМСУ, износ оборудования свыше 60%, аварийное состояние сетей, несоответствие качества вырабатываемого ресурса нормативным требованиям, размер сети водоснабжения — свыше 100 мм, сети водоотведения — свыше 225 мм.

«На сегодняшний момент 34 муниципалитета уже посетили выездные рабочие группы, таких групп у нас было 4. Соответственно, предлагается включение 116 мероприятий. Это 37 объектов водоотведения — канализационные, насосные и очистные сооружения, 10 объектов водоснабжения и, соответственно, 44 и 80 километров сетей. 28 мероприятий мы выносим на научно-технический совет. Это на самом деле такая ключевая история, когда выбирается или технология, или алгоритм реализации того или иного мероприятия», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Также министерством ведется работа по созданию цифровой аварийной диспетчерской службы, чтобы объекты ВЗУ, насосные и канализационные станции, очистные сооружения могли автоматически формировать заявки абонентов, передавать бригадам и контролировать выполнение заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.