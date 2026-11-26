В Подмосковье модернизируют 850 контейнерных площадок в 2027 году

Обновление 850 площадок для сбора твердых коммунальных отходов запланировано в Московской области на 2027 год в рамках шестого этапа программы модернизации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Полную модернизацию проведут на 650 контейнерных площадках. Еще примерно на 200 точках сбора отходов обустроят асфальтовые покрытия для удобного подъезда мусоровывозящей техники и подхода жителей.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее рассказал о результатах и планах программы.

«За 2024–2025 годы было модернизировано 2 120 контейнерных площадок. План на 2026-й — порядка 1 тыс. объектов. В 2027–2028 гг. модернизируем еще 2 800 контейнерных площадок. Особый акцент мы делаем на экологичности: в этом году порядка 500 площадок построены из вторичных материалов. Такие конструкции долговечнее и практичнее», — отметил министр.

Еще одно направление модернизации — установка дополнительных контейнеров. В 2026 году по результатам анализа центра содержания территорий Подмосковья установили около 15 тыс. емкостей. Больше всего — в Химках, Пушкинском и Раменском.

Министерство совместно с муниципалитетами и региональными операторами определяет потребность в дополнительной таре на 2027 год. Баки установят там, где накапливается повышенный объем отходов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.