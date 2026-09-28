В Подмосковье министерство назначило штрафы за нарушения ЖКХ на 10 млн руб

Министерство на еженедельном заседании в Подмосковье рассмотрело 85 материалов о нарушениях в сфере ЖКХ. Общая сумма назначенных штрафов составила 10 млн 251 тыс. руб., сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководство министерства рассмотрело 85 материалов об административных правонарушениях управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих в 28 округах Подмосковья. Среди них — Балашиха, Клин, Химки и Электросталь.

Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, в том числе грубые, несоблюдение требований энергоэффективности и правил управления домами, а также нарушение нормативов предоставления коммунальных услуг.

По итогам заседания министерство приняло решения по 80 административным делам и назначило штрафы на общую сумму 10 млн 251 тыс. руб. Рассмотрение одного дела отложили для выяснения обстоятельств. Исполнение предписаний и устранение нарушений остаются на контроле министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.