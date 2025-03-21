В Подмосковье коммунальщики начали убирать мусор после зимы

На территории городских и муниципальных округов Подмосковья продолжается весенняя уборка общественных пространств, дворов и внутриквартальных проездов. Уборка проводится вручную и при помощи техники. В числе основных работ, которые выполняют специалисты коммунальной сферы: уборка мусора после зимы, окраска и ремонт малых архитектурных форм на дворовых территориях и на детских игровых комплексах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Кроме того, приводят в порядок и контейнерные площадки.

В рамках месяца чистоты ручным способом выполнен следующий объем работ:

прогребание газона — более 11 тыс. ед.;

мойка контейнерных площадок — порядка 4 тыс. ед.;

уборка смета — более 15 тыс. ед.;

механизированная уборка — более 70% территорий (прометание), более 50% (промывание).

За качеством проведения работ следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Инспекторы фиксируют нарушения и заносят данные в систему СКПДИ. При помощи системы также контролируется отработка выявленных недочетов.

Завершить уборку территорий во всех муниципалитетах планируется до 10 апреля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.