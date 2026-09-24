В Подмосковье инспекторы проверяют готовность коммунальных служб к зиме

Инспекторы начали проверять готовность муниципальных учреждений во всех округах Подмосковья к предстоящей зиме, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы оценивают, готовы ли муниципальные учреждения по содержанию территорий к работе зимой. Они проверяют исправность уборочной техники, договоры на ее ремонт и укомплектованность штата. Также специалисты выясняют, достаточно ли на складах запчастей, расходных материалов и ручного инвентаря.

«Начали выезжать в городские округа для оценки ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду — проводим мониторинг и смотры спецтехники, заключаем дополнительные контракты на аренду необходимого оборудования», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«Наша ключевая задача на предстоящий зимний период — не просто реагировать на непогоду, а опережать ее», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Министр добавил, что ведомство ежегодно оценивает функциональность, надежность и экономическую эффективность техники. По его словам, машины должны быть многофункциональными, маневренными и выдерживать интенсивную работу. Требования к ним ведомство обсуждает с производителями.

Учреждения также должны определить места временного складирования снега и заключить контракты на его вывоз. По итогам проверок составят рейтинг готовности округов. Выявленные нарушения учреждения должны устранить до наступления холодов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.