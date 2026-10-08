В Подмосковье ИИ проверяет документы для заявки на наладку газового оборудования

Искусственный интеллект начал проверять документы в онлайн-заявлениях на наладку газового оборудования в Подмосковье. Нейросеть помогает выявить неверно прикрепленные файлы и сразу заменить их, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть распознает и анализирует документы, которые заявители загружают при оформлении онлайн-заявления на наладку газового оборудования. Если файл прикреплен неверно, система показывает подсказку, и заявитель может сразу заменить документ.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Для ее получения нужно заполнить онлайн-форму, приложить подтверждение права собственности и паспорт на газовое оборудование.

Проект договора поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 6 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Подписать договор необходимо в офисе газовой компании или на месте проведения работ.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.