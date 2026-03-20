В Подмосковье голосовой помощник принял 40 тыс показаний в марте

Голосовой помощник единого расчетного центра Подмосковья в марте принял более 40 тыс показаний приборов учета от жителей региона. Сервис также консультирует по вопросам начислений и поверки счетчиков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители Московской области активно пользуются дистанционной передачей показаний счетчиков. Один из самых востребованных способов — звонок в контактный центр, где обращения принимает голосовой помощник.

Сервис помогает узнать баланс лицевого счета и дату последней оплаты, получить консультацию по поверке счетчиков и передать показания приборов учета. Если система не может ответить на вопрос, звонок переводят на оператора.

Чтобы передать данные, необходимо позвонить по номеру +7 (499) 444-01-00, после вопроса «Что вас интересует?» сказать «Показания» и следовать подсказкам — назвать номер лицевого счета и текущие показания. Голосовой помощник работает ежедневно с 6:00 до 23:00, операторы принимают звонки с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.