В Подмосковье газифицировали еще одну деревню в рамках губернаторской программы

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалистами «Мособлгаза» построены газораспределительные сети в деревне Гавриково округа Чехов. Протяженность газопровода составила более 4 км. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Ранее в населенном пункте, где расположены более 50 домов, не было газа. Теперь жители могут подвести газ до забора бесплатно: для этого необходимо подать заявку на социальную газификацию через личный кабинет клиента.

Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором, в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

В 2024 году «Мособлгаз» газифицирует 70 населенных пунктов, где проживают более 10 тыс. человек.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

В программу попадают населенные пункты, соответствующие следующим критериям: в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 человек и лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека не должен превышать 450 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.