В Подмосковье газифицировали два населенных пункта в округе Зарайск

В Подмосковье активными темпами реализуется губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», предусматривающая строительство газопроводов-источников и внутрипоселковых сетей в негазифицированных населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

В рамках программы компания «Мособлгаз» построила газопровод-источник, который позволил обеспечить газом еще два населенных пункта городского округа Зарайска: деревни Моногарово и Даровое. Прежде в населенных пунктах не было газораспределительных сетей.

Протяженность новых газораспределительных сетей составил 5,7 километров. В деревнях уже построено 104 газопровода-ввода — это сети, которые проводятся до границ участков бесплатно для жителей в рамках программы социальной газификации.

С начала года «Мособлгаз» газифицировал более 50 населенных пунктов — это 70% от годового плана.

«В нашем регионе сформирована губернаторская программа „Развитие газификации в Московской области до 2030 года“. В рамках ее реализации до конца текущего года мы газифицируем 70 населенных пунктов, где ранее не было доступа к „голубому топливу.“ Будем продолжать работать, чтобы как можно больше жителей региона получили тепло и уют в свои дома», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.