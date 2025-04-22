В Подмосковье газифицировали 17 населенных пунктов с начала года

Семнадцать населенных пунктов Московской области газифицировали специалисты «Мособлгаза» с начала года в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Семнадцатым населенным пунктом стала д. Патрикеево в Раменском муниципальном округе, где специалисты «Мособлгаза» построили более четырех километров новых газораспределительных сетей для газификации. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В населенном пункте расположено 116 домовладений: жители могут подвести газ до забора бесплатно, подав заявки на социальную газификацию.

Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

Если положена газификация на льготных условиях, заявку необходимо подать на региональном портале госуслуг. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей.

«В 2025 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тыс. подмосковных жителей комфортнее», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На данный момент работы по газификации в рамках губернаторской программы ведутся в 40 населенных пунктах Подмосковья: д. Липино Дмитровского м. о., д. Знаменская м. о. Егорьевск, с. Горки г. о. Коломна, д. Трехмарьино Волоколамского м. о., д. Семейники Можайского м. о. и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.