В Подмосковье до июня 2025 года модернизируют 897 контейнерных площадок

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов рассказал о модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.

Он отметил, что в этом году в проекте 295 площадок, до мая - июня 2025 года нужно закончить еще 602. На данный момент полностью завершены работы по 248 площадкам (84%), на 290 площадках (98%) уже готово твердое покрытие.

«Работы будут завершены в ближайшее время. Рисков мы не видим», — заявил Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что работы полностью завершены в Чехове, Ленинском г. о. и Красногорске. Мурашов также описал типовой процесс модернизации контейнерных площадок. В качестве примера он привел площадку на три бака в Котельниках, которая была расширена до восьми баков, а рядом был создан отсек с воротами для двух бункеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.