В Подмосковье для уборки территорий вышло свыше 1 тыс единиц подметающей техники

В течение суток на улицы Подмосковья для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств от снега вышло более 1 тыс. единиц подметающей техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Температура воздуха на территории региона варьируется от -3 до +2 градусов.

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области в течение суток ожидаются снегопады в северо-восточной части Подмосковья — Дмитровский, Павлово-Посадский, Волоколамский, Клин.

Глубина снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигает 11 см.

Коммунальные службы региона продолжают активно устранять последствия снегопада — в первую очередь очищаются входные группы домов, подъезды к контейнерным площадкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.