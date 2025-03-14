В Подмосковье дан старт торжественным мероприятиям в честь Дня работника ЖКХ

Правительство Московской области дало старт празднованию дня работника жилищно-коммунального хозяйства в регионе на базе Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Мероприятие объединило более 600 участников, среди которых представители сферы ЖКХ и городского хозяйства, а также студенты. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Празднование началось с осмотра зампредседателя областного правительства — министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владиславом Мурашовым и министром ЖКХ региона Кирилла Григорьева коммунальной техники.

Среди илососов и тракторов особое внимание делегации привлекла специализированная автолаборатория «Ольмакс» на базе «ГАЗели», позволяющая проводить обследование труб глубиной до 50 метров с помощью специализированной камеры, управляемой дистанционно. Уже в ближайшем будущем такие технические средства могут прийти на смену трудоемкой ручной работе.

В рамках мероприятия заслуженные работники ЖКХ были отмечены наградами губернатора Московской области и отраслевых министерств.

«ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уровень благосостояния в отрасли повышался — внедряем новые стандарты, алгоритмы. Во всех муниципалитетах, в том числе, мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий», — сказал Кирилл Григорьев.

Также для всех гостей был подготовлен праздничный концерт и организована ярмарка вакансий, которая привлекла к себе внимание студентов образовательных учреждений.

До 16 марта в муниципалитетах Подмосковья жителей ждут парады техники, выставки достижений отрасли и образовательные форумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.