В Подмосковье дан старт ежегодной акции «Сад Памяти»

7 мая в Подмосковье стартовала акция по сохранению и восстановлению леса, организованная областным комитетом лесного хозяйства — «Сад Памяти». Центральной площадкой проведения мероприятия в этом году стал Рузский муниципальный округ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Присоединились к посадке хвойных деревьев зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, глава округа Александр Горбылев,, а также депутаты Московской областной думы и активные жители области.

На локациях заранее был подготовлен необходимый инвентарь и экипировка — перчатки, лопаты, лейки. Сопровождалась акция развлекательной программой и мастер-классами от подмосковных лесничих.

В общей сложности участники высадили более 10 тыс. саженцев сосен.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.