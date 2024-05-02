В Подмосковье число техсбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось на 12%

На контроль ГКУ МО «МОС АВС» в течение прошедшей недели было поставлено 280 технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения. Оперативные группы выполнили 64 выезда в муниципалитеты региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Из 280 технологических сбоев 35 касались теплоснабжения, 44 горячего водоснабжения, 0 (37 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 200 обеспечения потребителей электричеством. Это на 12% меньше, чем ранее.

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 31 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили 1 729 выездов в муниципальные образования Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 512 раз, оперативные группы — 1 217 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.