В Подмосковье число проблем с холодным водоснабжением снизилось на 12% за неделю

На контроль подведомственной организации министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» в течение прошедшей недели было поставлено 332 технологических сбоев, оперативные группы выполнили 84 выезда в муниципалитеты региона, сообщает пресс-служба ведомства.

За минувшую неделю в Подмосковье число проблем, связанных с холодным водоснабжением, снизилось на 12%, на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 332 (250 — на прошлой неделе) технологических сбоев.

Из 332 технологических сбоев 46 (49 — на прошлой неделе) касались теплоснабжения, 50 (48 — на прошлой неделе) горячего водоснабжения, 28 (32 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 207 (118 — на прошлой неделе) обеспечения потребителей электричеством.

Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 31 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили 1 448 выездов в муниципальные образования Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 434, оперативные группы — 1 014 раз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.