РЭО: регионы подали заявки на 649 мусоровозов по льготному лизингу

Региональные операторы направили заявки на приобретение 649 мусоровозов по новой программе льготного лизинга. Эти данные озвучили на заседании штаба по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое прошло на площадке Координационного центра Правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщает пресс-служба РЭО.

«С 2025 года мы впервые в сфере обращения с отходами запустили программу льготного лизинга. Эта мера направлена на содействие субъектам в обновлении парка мусоровозов. Предусмотренный на текущий год лимит денежных средств позволит обеспечить поставку в регионы порядка 1 200 машин», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

На сегодня уже подписаны контракты на 71 мусоровоз общей стоимостью 732 млн рублей. Из них примерно 60% составляют машины на шасси КамАЗа, остальные 40% — на базе белорусского МАЗа. Основные поставщики — Ряжский АРЗ и ПК Коммаш. В лизинг передано 49 единиц техники. Наибольшую активность в получении льгот проявили Иркутская область, Краснодарский край, Башкортостан и Ростовская область.

«Благодаря программе льготного лизинга мы планомерно закрываем потребность регионов в специализированной технике. На сегодняшний день поступило 113 заявок из 26 регионов на закупку 649 машин. Это половина от количества, заявленного на закупку в 2025 году. Заявки рассматриваются буквально день в день. Совместная работа с РЭО и Росагролизингом, включая регулярные совещания, позволяет нам контролировать ситуацию и сроки поставки техники. Ждем к осени дополнительную активизацию со стороны регионов по подаче заявок на этот год», — сказал заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По его словам, 20 регионов остаются в «желтой» и «красной» зонах по обеспеченности техникой для вывоза ТКО. Для стабилизации ситуации им необходимо закупить еще 763 мусоровоза.

При этом некоторые субъекты уже самостоятельно улучшили свои позиции. Например, Республика Тыва и Смоленская область вышли из проблемных зон, полностью выполнив план закупок за счет собственных средств, без использования льготного лизинга.

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная задача — построить в России эффективную систему обращения с ТКО. С 2025 года в стране реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», в рамках которого поставлена цель создать экономику замкнутого цикла. К 2030 году планируется обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить захоронение отходов до 50% и вовлечь не менее 25% вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.