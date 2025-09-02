В Подмосковье более 20 тыс раз воспользовались комплексной услугой для многодетных

С начала года комплексной услугой «Многодетная семья» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 20 тысяч раз. В рамках нее можно получить пять услуг по одному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги». Получить ее могут семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет — при очном обучении), имеющие место жительства в Подмосковье. В рамках комплекса можно получить льготный статус многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию оплаты коммунальных услуг, социальную карту жителя Московской области, а семьям с ребенком-инвалидом – выплату на питание и школьную форму.

Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы. Результат по каждой выбранной услуге поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. Готовую социальную карту жителя Московской области можно будет забрать в МФЦ, бесплатное питание в школе будет назначено автоматически. Оформленная выплата поступит по указанным в заявлении реквизитам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.