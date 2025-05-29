В Подмосковье более 10 тыс педагогов подали заявки на аттестацию на регпортале

С начала 2025 года на портале госуслуг Московской области подано более 10 тыс. заявлений на профессиональную аттестацию педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов». Получить аттестацию можно на следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник и педагог-методист (для учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию).

Подать заявление могут педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных и частных организациях, находящихся в ведении Московской области. Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, в онлайн-форме заявления заполнить сведения о работе, рассказать о достижениях в трудовой деятельности и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно.

Также подать заявление можно онлайн в мобильном приложении «Добродел». Услуга доступна в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.