В Подмосковье благоустроят 1872 общественных территории и объекта в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье планируется благоустроить 1872 объекта, включая дворы, пешеходные коммуникации и территории, требующие ремонта покрытия, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«Представляю программу благоустройства в сравнении за 3 года. Программа включает в себя ремонт дворов, комплексное благоустройство территорий — 425 объектов, пешеходные коммуникации — 1037 объектов, ремонт картами — 410 объектов. Всего — 1872 объекта. Мы видим, что на 1,3 миллиарда рублей у нас увеличилось финансирование по сравнению с прошлым годом», – сказал Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это произошло благодаря тому, что в программу ремонта пешеходных коммуникаций добавили объекты с заменой плитки на асфальт.

«Программа комплексного благоустройства дворов включает в себя благоустройство новых и ремонт существующих пешеходных дорожек, тротуаров, парковок и проездов, а также озеленение, водоотведение, установку лавочек и урн. В этом году запланировано благоустройство 425 дворовых территорий. Мы ставим для себя и муниципалитетов задачу завершить работы по благоустройству дворов к 15 сентября», – рассказал министр.

Даниленко отметил, что на данный момент уже можно подвести промежуточный результат. По состоянию на 7 июня завершены работы на 59 дворовых территориях. До конца месяца необходимо завершить работы еще по 82 территориям.

«Хотелось бы отметить, что на каждый двор есть свой график производства работ, позволяющий исключить длительный период разрытия и неудобства для граждан. За соблюдением контрактных сроков следим в системе СКПД, не допуская простоев», – подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.