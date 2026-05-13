В Подмосковье автоцистерны «Урал» обеспечивают жителей водой

Автоцистерны на базе «Урал» задействованы в работе Мособлводоканала для подвоза питьевой воды при перебоях. Машины используют во дворах жилых домов и у социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В автопарке Мособлводоканала работают передвижные резервуары для питьевой воды на шасси «Урал». Спецтехника предназначена для транспортировки и кратковременного хранения ресурса в случае возможных сбоев в системе водоснабжения.

Автоцистерна оснащена баком объемом до 10 тыс. литров из пищевой нержавеющей стали или алюминия. В состав также входят насосная установка для быстрой закачки и слива воды, система промывки и комплект запорной арматуры — краны, шланги и фильтры для безопасной раздачи. Перед каждым выездом емкость тщательно промывают, после чего наполняют водой из артезианской скважины.

Полноприводное шасси «Урал» позволяет доставлять воду как к многоквартирным домам, так и к социальным учреждениям, в том числе по сложным участкам дорог и бездорожью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.