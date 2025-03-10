В Подмосковье архивисты оцифровали уже более 252 тыс дел объемом 13,9 млн листов

10 марта в России отмечается День архивов. Так, подмосковные архивисты оцифровали уже более 252 тыс. дел объемом 13,9 млн листов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Архив — это настоящая сокровищница знаний, где хранятся уникальные документы, фотографии, письма и другие свидетельства прошлого. Современные цифровые технологии сегодня стали верными союзниками архивистов в деле сохранения истории.

В Московской области в электронный вид уже переведено более 252 тыс. дел общим объемом свыше 13,9 млн листов.

Все оцифрованные архивные материалы объединены в одну информационную систему «Архивы Московской области», где можно через личный кабинет: заказать архивную копию, архивную выписку, архивную справку; подать требование в читальный зал для самостоятельной работы с документом; получить интересную информацию.

Самому старому архивному документу, который хранится в Центральном государственном архиве Московской области, 256 лет — это геометрический специальный план землевладения с. Кремень Суковской волости Коломенского уезда Московской губернии за 1769 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.