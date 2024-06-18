В Подмосковье 97% участков теплосетей успешно прошли гидравлические испытания
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Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работе 11 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Всего было протестировано повышенным давлением 37 участков теплопроводов в городских округах Чехов, Воскресенск, Балашиха, Красногорск, Краснознаменск, Одинцово, Руза, Черноголовка, Орехово-Зуево, Сергиев Посад и Щелково. Проверка показала, что 36 участков тепловых сетей успешно прошли испытания, подтвердив их готовность к эксплуатации в предстоящий зимний период.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский прокомментировал результаты испытаний: «Высокий уровень готовности тепловых сетей к зиме — это ключевой показатель нашей работы. Испытания подтвердили, что подавляющее большинство из числа протестированных сетей данных участков готовы к предстоящим холодам. Особое внимание уделяется тем участкам, где выявлены проблемы — здесь оперативно проводятся ремонтные работы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей.»
Исключением стали тепловые сети котельной АО «ДМЗ» в Орехово-Зуевском городском округе, где была обнаружена утечка. После проведения необходимых ремонтных работ гидроиспытания на этом участке будут проведены повторно, чтобы гарантировать его готовность к зимнему периоду.
Министерство ЖКХ Московской области продолжает работать над повышением надежности и эффективности теплоснабжения в регионе, своевременно проводя все необходимые проверки и ремонты.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.