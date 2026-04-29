В Подмосковье 6 мая пройдет прямая линия по вывозу отходов

Онлайн-конференция по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами состоится в Подмосковье 6 мая в 12:00. Жители смогут задать вопросы о вывозе мусора, раздельном сборе и нормативах накопления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведет «Прямую линию», посвященную обращению с твердыми коммунальными отходами и развитию системы раздельного сбора.

Участники смогут обсудить полный цикл обращения с ТКО — от накопления до вывоза, а также зоны ответственности управляющих организаций и регионального оператора. Отдельное внимание уделят правилам сортировки, действующей инфраструктуре и тому, куда поступают отходы после сбора.

В повестку также включены экологические проекты региона: работу пунктов приема «Мегабак», утилизацию шин и опасных отходов, проведение экоакций для жителей. Специалисты разъяснят, от чего зависят нормативы накопления и объем вывозимых отходов.

Онлайн-конференция пройдет 6 мая 2026 года в 12:00. Спикером выступит Антон Попов. Регистрация и прием вопросов открыты до 18:00 5 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.