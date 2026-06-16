В Подмосковье 46 водителей «ЭкоЛайф» повысили класс

Квалификационная комиссия компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» присвоила второй класс профессионального мастерства 46 водителям в Подмосковье. Повышение получили сотрудники подразделений в Химках и Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По итогам заседания квалификационной комиссии второй класс профессионального мастерства получили 46 водителей компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф». Повышение коснулось сотрудников, работающих на грузовых автомобилях, мультилифтах, ломовозах, машинах с манипуляторными установками, а также на технике для мойки баков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.