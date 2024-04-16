4,5 тыс контейнерных площадок промыли с моющим средством в Подмосковье с начала месяца

Промывка контейнеров для сбора мусора и ограждающих конструкций — один из сезонных видов работ Месяца чистоты, который продолжается в Подмосковье. Вода в сочетании с моющим средством удаляет грязь, скопившуюся за зиму. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«За первую половину месяца сотрудники коммунальных организаций промыли 4 500 контейнерных площадок. При выявлении замечаний, например, скоплений мусора на прилегающей территории, первым делом, специалисты проводят уборку, устраняя нарушения. Так, с начала апреля было ликвидировано 193 несанкционированных навалов», — отметила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Динамику по выполнению промывки контейнерных площадок инспекторы отслеживают ежедневно, на текущий момент в системе СКПДИ выполнено 51% заданий. 35 городских округов отрабатывают задачи своевременно.

К примеру, коммунальщики Химок обработали моющим средством 360 объектов, включая площадки в микрорайоне Новогорск во дворах на улице Ивановская, в микрорайоне Сходня на улицах Овражная, дом № 24, корпуса 8, 9, 10, 11, 12, 13, Папанина, дом № 38, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, Чапаева, дома № 3, 5, 10, 17, 20, 21, 22/1, 26, 28, 30, в Химках на улицах Молодежная, Московская, Родионова, 9 Мая. Навалы мусора убрали во дворе дома № 6 по улице 8 Марта, на улице Библиотечная, дом № 18, Горшина, дом № 1А, Панфилова, дом № 4.

К концу апреля необходимо завершить генеральную уборку, ведь уже в мае муниципалитеты приступят к сдаче территорий под чек-лист. Санитарное состояние контейнерных площадок и отсутствие повреждений — один из пунктов проверки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.