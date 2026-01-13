сегодня в 14:57

В Подмосковье 421 руководитель управляющих организаций подтвердил квалификацию в 2025 г

В 2025 году в Московской области 421 руководитель управляющих организаций успешно сдал квалификационный экзамен и получил аттестат, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение 2025 года в Подмосковье провели 69 квалификационных экзаменов для руководителей управляющих организаций. Аттестацию прошли 421 специалист, которые получили необходимые для работы аттестаты.

Прохождение экзамена является обязательным требованием законодательства. Согласно части 4 статьи 198 Жилищного кодекса РФ, управлять многоквартирными домами могут только специалисты с квалификационным аттестатом.

Обучение и экзамены организовал учебно-курсовой комбинат при министерстве ЖКХ Московской области. Программа подготовки включает изучение основ жилищного законодательства, финансового управления многоквартирными домами, взаимодействия с собственниками, эксплуатации общедомового имущества и проведения аварийно-восстановительных работ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что отрасль ЖКХ активно внедряет цифровые технологии и новые подходы к обучению кадров.

Всего экзамены сдавали 591 претендент, из которых 170 не набрали необходимое количество баллов и не получили квалификационный аттестат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.