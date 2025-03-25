В Подмосковье 31 марта стартуют первые экологические игры

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Российским экологическим оператором запускает на территории Московской области «Экологические игры 2025». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каждую неделю жителям предстоит выполнять новые задания, за которые будут начисляться баллы. Например, поиск ближайших пунктов приема текстиля, батареек, фандоматов с последующей отметкой их на интерактивной карте, сдача вторичных ресурсов, поиск несанкционированных свалок и многое другое.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как стать участником:

«Экопросвещение помогает людям обретать новые полезные привычки и в целом менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый из них. Экологические игры на базе сервиса „Уберу“, которые РЭО устраивает совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Как начисляются баллы (экоины) за задания?

задание недели — 2 балла;

задание со звездочкой — 5 баллов.

Каждые 5 недель будут определяться победители в 3-х возрастных категориях, в завершении соревнований победителей этапов и топ-25 участников ждут памятные призы.

Игры продлятся до 21 сентября. Подробнее на сайте eco-games.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.