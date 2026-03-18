В Подмосковье 30 сотрудников фонда капремонта получили награды

В Подмосковье 30 специалистов фонда капитального ремонта получили благодарственные письма министра ЖКХ региона Кирилла Григорьева за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Благодарственные письма вручили сотрудникам фонда за высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и стремление к качественному выполнению задач в сфере капитального ремонта.

Специалисты ежедневно обеспечивают проведение капремонта в установленные сроки, внедряют современные технологии и контролируют работу подрядных организаций на соответствие проектно-сметной документации. Кроме того, они участвуют в приемке выполненных работ.

В министерстве отметили, что вклад сотрудников фонда способствует обновлению жилого фонда региона и формированию высоких стандартов в сфере капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.