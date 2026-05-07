В Подмосковье 289 управляющих компаний вошли в зеленую зону

В Московской области подвели итоги рейтинга управляющих организаций за первый квартал 2026 года. В зеленую зону вошли 289 из 805 муниципальных и частных компаний, что на 5% больше, чем в предыдущем периоде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты оценивали работу управляющих организаций по нескольким критериям: организацию работы в ЕДС, отсутствие задолженности перед региональными операторами и ресурсоснабжающими организациями, количество жалоб на содержание коммунальной инфраструктуры, полноту размещения данных в ГИС ЖКХ, наличие аварийно-диспетчерской службы и общедомовых приборов учета, а также предписаний органа государственного жилищного надзора.

По итогам отчетного периода отмечена положительная динамика. Рост числа компаний в зеленой зоне обеспечили своевременное закрытие заявок в Единой диспетчерской службе, корректное внесение информации в ГИС ЖКХ и снижение долгов перед ресурсниками.

«Наша основная цель — сокращение числа организаций, находящихся в красной зоне, минимум в два раза. Эффективность в этом процессе показали общие собрания собственников жилья, а также оздоровление компаний через сокращение обращений жителей и погашение долговых обязательств. Несмотря на положительную динамику, важен постоянный контроль за деятельностью УО», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он добавил, что основное внимание уделяется улучшению качества обслуживания многоквартирных домов и погашению задолженности управляющими организациями перед ресурсоснабжающими компаниями. Ознакомиться с полным рейтингом можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.