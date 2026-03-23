В Подмосковье 25 марта пройдет форум по цифровизации РСО

Отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» впервые состоится 25 марта 2026 года в доме правительства Московской области. Участники обсудят цифровизацию и повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Форум организует правительство Московской области при поддержке министерства строительства и ЖКХ России. Площадка объединит представителей власти, экспертов и руководителей ресурсоснабжающих организаций. Основное внимание уделят переходу от традиционных методов управления к цифровым решениям в энергетике и ЖКХ. По итогам встречи планируется подготовить практические рекомендации и сформировать экспертное сообщество для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.