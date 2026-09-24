В Подмосковье 23 сентября отработали устранение аварии на подстанции

Спасатели и коммунальные службы 23 сентября проверили готовность к авариям в отопительный сезон 2026–2027 годов на штабной тренировке в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Главное управление МЧС России по Московской области провело штабную тренировку совместно с региональными министерствами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Участники проверили взаимодействие служб при авариях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2026–2027 годов.

По сценарию в Одинцовском округе из-за аварии на подстанции без электричества и отопления остались 30 многоквартирных домов, где живут почти 10 тыс. человек. Под угрозой также оказались четыре социально значимых объекта и шесть объектов жизнеобеспечения. Аварийные и ресурсоснабжающие службы задействовали две мобильные блочно-модульные котельные и девять мощных дизель-генераторных установок. Участники локализовали условную аварию и восстановили подачу ресурсов.

После тренировки специалисты разобрали действия служб. Муниципалитетам дали дополнительные рекомендации по защите жителей и повышению надежности инженерных сетей перед отопительным сезоном.

«Проведенная тренировка показала, что аварийные службы региона готовы к оперативному реагированию на нештатные ситуации», — отметили сотрудники МЧС России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.